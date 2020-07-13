«Сердце не камень» Московского театра Еt Сetera стала рекордсменом «Больших гастролей»

Об этом сообщила ТАСС гендиректор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

По ее словам, комедия набрала более 908 тысяч просмотров.

Трансляции спектаклей в рамках проекта «Большие гастроли-онлайн» набрали за время самоизоляции в общей сложности более 25 млн просмотров, пояснила Булукова. Через 4,5 месяца проект переходит на еженедельный формат, добавила она.

«Виртуальный гастрольный тур за четверть года охватил половину регионов страны, 47 регионов России (51 город), включая русские театры стран ближнего зарубежья – коллективы из Алматы (Казахстан), Сухума (Абхазия), Ташкента (Узбекистан), Минска (Белоруссия)», – сказала она.

Продолжительность «Больших гастролей-онлайн» составила 104 дня, за которые были представлены 109 постановок от 79 театров. Последняя трансляция прошла 12 июля, с 18 июля проект начинает еженедельные показы по субботам, подчеркнула Булукова.