Об этом вице-премьер РФ заявил на совете при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Чернышенко, посещаемость культурных мероприятий в России как показатель национального проекта «Культура» вырастет к 2024 году в два раза, а к 2030 году – втрое.

«Уже через четыре гoда этoт пoказатель мы удвoим, удвoим пoсещение культурных мерoприятий, а к 2030 гoду, я думаю, чтo утрoим. Этo такая амбициoзная, нo дoстижимая цель», – сказал вице-премьер.

По словам Чернышенко, в стране заметно растет интерес к культуре. Во время пандемии стало вырос интерес к цифровым ресурсам, отметил политик, особенную популярность получили онлайн-площадки театров, концерты и виртуальные музеи.