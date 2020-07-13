В святилище Клеопатры наши покрытые золотом мумии мужчины и женщины

Об открытии археологов в Тапосирис Магна сообщает The Guardian.

В ходе раскопок в древнеегипетском сакральном комплексе археологи обнаружили нетронутую гробницу периода царства Птолемеев. Это приближает ученых к открытию захоронения египетской царицы Клеопатры, пишет издание.

Местонахождение гробницы знаменитой царицы до сих пор остается тайной. По одним предположениям, царица похоронена в Александрии, где родилась и правила. По другим, гробница Клеопатры расположена в древнем храме Тапосирис Магна, построенном ее предками из династии Птолемеев в дельте Нила в 45 километрах от Александрии.

Обнаруженные мумии высокопоставленных лиц времен Клеопатры стали сенсацией, так как это первые мумии, найденные в святилище.

Найденная учеными погребальная камера была нетронутой в течение 2000 лет, однако мумии пострадали из-за проникшей внутрь воды. Археологи смогли определить, что они были покрыты сусальным золотом, что подчеркивает их принадлежность к высшим слоям общества. По предположению ученых, это были жрецы, которые могли общаться с самой Клеопатрой.

На одной из мумий обнаружено изображение скарабея на золотом листке. Это насекомое символизировало у египтян возрождение, говорится в статье.

Ведущая раскопки в Тапосирис Магна доктор археологии Кэтлин Мартинес заявила о своей уверенности, что именно здесь будет найдена гробница Клеопатры. До сих пор ученые исследовали лишь небольшой процент огромной площади древнего храма.

На месте алтаря храма, в котором священнослужители приносили жертвы богам, было обнаружено 200 монет с именем Клеопатры и ее профилем. Эта находка не только связывает Клеопатру непосредственно с Тапосирисом Магной, но и раскрывает ее внешность. Хотя выдающийся нос и двойной подбородок не могут свидетельствовать о классической красоте, ученые не сомневаются, что Клеопатра выглядела именно так, потому что монеты были отчеканены на основе ее прямых указаний.