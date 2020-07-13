Виолончелист Альберт Асадуллин умер в 70 лет

Об этом говорится в сообщении на сайте Минкультуры Татарстана.

«Татарстанская культура понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни Альберт Ахатович Асадуллин – выдающийся виолончелист, яркий представитель отечественной исполнительской школы и авторитетный педагог. Настоящий мастер и творец, мудрый наставник, он посвятил себя классическому музыкальному искусству, щедро дарил окружающим свой талант и вдохновение», – отмечается в сообщении.

Альберт Асадуллин родился в 1949 году. В течение более, чем 40 лет работал преподавателем в Казанской консерватории, с 2010 года был завкафедрой альта, виолончели и контрабаса.

С 1980 года Ассадулин исполнял произведения в составе струнного квартета Казанской консерватории (с 1996 года носит название «Государственный квартет Республики Татарстан»). С этим коллективом Асадуллин побывал с гастролями в ФРГ, Финляндии, Франции, Индии, Кувейте, Малайзии и других странах.