Центр фотографии имени братьев Люмьер откроется в Москве 14 июля

Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра.

Центр откроется для посетителей с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Гостям будут представлены выставки художника русского авангарда Александра Родченко из коллекции фонда Still Art и фэшн-фотографа Ги Бурдена.

Сотрудники центра будут регулировать и ограничивать потоки посетителей, сохраняя между ними дистанцию в 1,5-2 метра. Все поверхности в музее будут обрабатываться дезинфицирующими средствами согласно предписаниям Роспотребнадзора РФ. Дополнительно будет создана навигация по залам.

Пока что посещение центра будет идти без экскурсий и лекций. Билеты будут продаваться на сайте, сеансы будут проходить с интервалом в один час, рекомендованное время для осмотра экспозиции составляет один-два часа.

Выставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation» была открыта 24 января. На экспозиции представлены портреты друзей Родченко, среди которых были художники, архитекторы, поэты, писатели.