Мероприятие проходит в рамках проекта «Культура для школьников», сообщает пресс-служба ведомства.

Программа позволит детям за одно лето приобрести навык эффективного чтения, который пригодится им на всю жизнь, говорится в сообщении.

«Сoвременные дети живут в нoвoм, насыщеннoм инфoрмациoннoм прoстранстве. Для них oчень важнo уметь рабoтать с текстoм: читать быстрo и качественнo. Акция пoмoжет детям лучше усвoить шкoльную прoграмму пo литературе в игрoвoй фoрме и научиться быстрo запoминать, пoнимать и анализирoвать прoчитаннoе», – цитирует пресс-служба слова замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.

«Галерея литературных героев» – двухмесячный курс уроков по «умному чтению» от экспертов в области детского развития в условиях XXI века smartykids. Онлайн-занятия для каждой возрастной группы будут проходить каждую неделю. Кроме того, дети прослушают отрывки произведений школьной программы, которые исполнят российские артисты театра и кино, в том числе Анна Чиповская и Сергей Пускепалис.

Присоединиться к онлайн-чтениям можно на платформе «Яндекс Эфир». Тем, кто пройдет предварительную регистрацию на сайте reg.smartykids.ru, будут доступны полные возможности проекта. Каждый участник сможет выполнить специальные задания, а пройдя весь курс, получит сертификат и подарки от организаторов. В рамках акции Национальная электронная библиотека предоставит учащимся свободный доступ к электронным версиям литературных произведений. Финальным этапом станет всероссийский конкурс рецензий. Победители получат памятные призы и подарки.