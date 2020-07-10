Собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью

Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии был преобразован в музей. Теперь местные власти имеют законную возможность превратить комплекс в мечеть, снова закрыв мозаики X века штукатуркой или уничтожив их, так как по канонам ислама изображения людей и других живых существ запрещены.

Ранее Партия справедливости и развития (ПСР) во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявила о намерении открыть собор для богослужений мусульман к 15 июля, приурочив событие к четырехлетней годовщине попытки госпереворота в Турции.

2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора, однако официального решения не вынес. Перед этим 20 мая, в годовщину падения Константинополя, в соборе было проведено чтение Корана.

С VI по XV век собор служил христианским храмом, а после завоевания Константинополя османами в 1453 году стал мечетью. В 1934 году правительство основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка решило преобразовать его в музей.