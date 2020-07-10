Суд в Монако прекратил уголовное дело против арт-дилера Ива Бувье

Об этом сообщает The New York Times.

Тем самым судьи оставили в силе решение суда низшей инстанции, прекратившего уголовное дело в отношении арт-дилера Ива Бувье по иску коллекционера Дмитрия Рыболовлева. Суд счел, что расследование было проведено самым «несправедливым и предвзятым образом».

Ив Бувье назвал решение судей «полной и окончательной победой в Монако». «Пять лет я заявлял о своей невиновности, сегодня я был оправдан судами Монако», – заявил он журналистам.

Рыболовлев обвинял Бувье в мошенничестве на сумму более чем в $1 млрд. Уголовное расследование в отношении Ива Бувье по делу о мошенничестве при продаже 38 произведений искусства все еще продолжается в Женеве.

Продолжается и встречное расследование обвинений в коррупции в отношении Рыболовлева, которое было инициировано Ивом Бувье. Предметом расследования является вопрос о том, коррумпировал ли Рыболовлев правоохранителей Монако в ходе своей вражды с Бувье.