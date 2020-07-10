Екатерининский дворец возобновит прием посетителей 13 июля

Об этом сообщила пресс-служба музея.

В период ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции музей-заповедник «Царское Село» устанавливает временные правила посещения, согласованные с Роспотребнадзором. Они будут действовать, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, говорится в сообщении.

Теперь в Екатерининском дворце действует один маршрут. Он включает залы Парадной анфилады, Янтарную комнату, Большой зал, памятные комнаты Александра I и постоянную экспозицию «Романовы в Царском Селе». Посетители проходят по залам в одном направлении, чтобы избежать встречных потоков.

Режим работы дворца: ежедневно с 10.00 до 18.00 (вход на экспозицию – до 17 часов). Выходной день – вторник.

Приобрести билеты в Екатерининский дворец можно онлайн на официальном сайте музея-заповедника www.tzar.ru в разделе «Билеты», расположенном на главной странице. Продажа билетов организована по сеансам. При покупке нужно указать данные паспорта (для взрослых) или свидетельства о рождении (для детей). В случае приобретения льготного билета, в день посещения необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

Обратите внимание, что приобретение билетов в кассе (рядом с Лицейской аркой) возможно только при наличии невыкупленных онлайн-билетов. Вход во дворец по сеансам: каждые 15 минут по 25 человек с предоставлением бесплатного аудиогида для групп не более пяти человек.