Sotheby’s закрыл программу музейных премий Sotheby’s Prize

Об этом сообщается на сайте аукциона.

Как говорится в сообщении, трехлетняя программа музейных премий Sotheby’s Prize завершена. В то же время все существующие грантовые обязательства будут выполнены, подчеркнули в музее.

Программа была призвана поддержать музейные выставки, посвященные малоизвестным областям истории искусства. Ее создателем в 2016 году стал экс-гендиректор Sotheby’s Тэд Смит, покинувший пост после приобретения Sotheby’s Патриком Драи.

Посредством программы в течение трех лет было выделено более $750 тыс., однако на фоне кризиса с пандемией ее принесли в жертву экономии средств. Последними получателями премии стали выставки в Сан-Паулу об искусстве коренных народов.

Программа выделяла финансирование для таких экспозиций, как выставка в Музее искусств Нэшера о латиноамериканском поп-арте, выставка о связях между современными художниками Ближнего Востока и Южной Азии в Музее современного искусства Чикаго и другие.