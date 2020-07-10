Собянин объявил начало нового этапа отмены ограничений в Москве

Об этом мэр города сообщил в своем блоге.

Новый этап начинается 13 июля. Речь идет о снятии ограничений в сфере культуры, образования, а также индустрии отдыха и развлечений.

С понедельника, 13 июля, в Москве заработают образовательные учреждения, откроются для студентов вузы, абитуриенты смогут очно сдавать экзамены. Снова заработают спортивные, музыкальные и художественные школы, а также центры дополнительного образования для детей и взрослых.

Снимаются также ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досуга. Возобновят работу детские лагеря и развлекательные центры.

С 1 августа начнут работу театры, концертные залы и кинотеатры. При этом количество мест в них будет ограничено 3 000, а заполняемость – 50%.

Обязательный масочный режим на улицах будет отменен, но маски и перчатки по-прежнему необходимо использовать в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах.

1 сентября в Москве пройдет в школах в традиционном формате, говорится в сообщении.