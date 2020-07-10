Музей Метрополитен представил план своей борьбы с «системным расизмом»

Об этом сообщает Артгид.

Таким образом администрация музея отреагировала на заявление сотрудников, потребовавших признать в музее наличие «системного расизма» как проявлений господства белой расы и унижения других рас.

Руководство музея представило план реформирования, состоящий из 13 пунктов, в свете борьбы с расизмом и стремления к «социокультурному разнообразию».

В план вошло антирасистское обучение сотрудников и руководства музея, открытие должности старшего руководителя по вопросам социокультурного разнообразия и развитие программы оплачиваемой стажировки в музее. Одним из ключевых пунктов плана стало создание фонда поддержки инициатив, выставок и приобретений в области истории искусств национальных меньшинств, объем которого составит от $3 млн до $5 млн.

Кроме того, по плану предполагается учредить фонды на общую сумму до $10 млн. Они будут расходоваться на приобретение работ художников разных рас для пополнения коллекций искусства XX и XXI веков.