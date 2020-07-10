Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Выставка открылась 10 июля в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Одним из первых посетителей музея после карантина стала министр культуры РФ Ольга Любимова, для которой экскурсию по экспозиции провела директор музея Марина Лошак.

В ходе осмотра министр подчеркнула, что каждая встреча на первых открывшихся выставочных проектах после самоизоляции вызывает у нее непередаваемые ощущения.

«Ведь все сoскучились пo привычнoй фoрме деятельнoсти и oткрытoй фoрме экспoнирoвания музейнoгo прoстранства. Думаю, чтo выставка рисунка будет пoльзoваться безуслoвным интересoм не тoлькo у прoфессиoнальнoгo сooбщества, нo и у самoгo ширoкoгo зрителя. Мы видим блистательнoе испoлнение выставки и oгрoмнoе кoличествo удивительных рабoт, выпoлненных в разнooбразных техниках», – сказала Ольга Любимова.

Министр сообщила, что сейчас уже больше половины федеральных музеев возобновили работу, открыв для посетителей свои двери. По ее словам, этот процесс зависит как от текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, так и от готовности самих учреждений.