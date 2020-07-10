Эрмитаж временно сократил список льготных категорий посетителей

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Как говорится в сообщении, музей был вынужден временно сократить список льготных категорий посетителей, которым предоставляется право льготного или бесплатного посещения. «Эти меры продиктованы правилами санитарной безопасности», – поясняется в сообщении.

Постепенно льготные категории будут расширяться, отметили в пресс-службе.

Работа музея возобновится с 15 июля 2020 года, бесплатно музей могут посещать только Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы.

Начиная с 1 августа каждый третий четверг месяца в музей смогут бесплатно приходить дети, студенты и многодетные семьи. 9 июля на официальном сайте Государственного Эрмитажа началась продажа электронных билетов, говорится в сообщении.