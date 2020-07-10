Любимова провела совещание с директором Саратовского художественного музея имени Радищева

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Министр заслушала доклад руководителя Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева Людмилы Калининой о деятельности учреждения в условиях пандемии коронавируса, а также перспективы его развития.

Совещание состоялось в формате видеоконференции. В нем приняли участие замминистра культуры РФ Алла Манилова и врио директора Департамента музеев Минкультуры России Алексей Мудров.

По словам директора музея, в период приостановки приема посетителей в связи с распространением коронавирусной инфекции учреждение продолжало радовать пользователей различными онлайн-программами – проводились мастер-классы, викторины, флешмобы. Общий охват аудитории составил почти 400 тыс. человек. Людмила Калинина сообщила, что главная задача сейчас – удержать и увеличить набранную интернет-аудиторию.

Она также рассказала о постепенном возобновлении работы музея. Пять из восьми музейных объектов уже открыты для посещения со всеми мерами безопасности, рекомендованными Роспотребнадзором.

В ходе совещания обсудили необходимость завершения ремонтных и реставрационных работ самого крупного объекта музея – Гимназического корпуса и создания большого музейного пространства. Ольга Любимова отметила, что Минкультуры России окажет необходимую поддержку учреждению. По итогам совещания глава ведомства дала соответствующие поручения профильным департаментам.