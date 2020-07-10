Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

После книжного фестиваля «Красная площадь», состоявшегося в Москве в начале июня, любители книг смогут принять участие в другом значимом событии книжной отрасли — Московской международной книжной ярмарке. В этом году она пройдет уже в 33-й раз, отмечается в сообщении.

Ярмарка состоится с соблюдением всех санитарных норм безопасности, отмечает пресс-служба мероприятия. Участники и гости смогут встретиться с авторами книг, узнать о книжных новинках, поучаствовать в автограф-сессиях, дискуссиях, лекциях и мастер-классах. В дни ярмарки также пройдет награждение победителей таких книжных конкурсов, как «Искусство книги», «Книга года» и «Ревизор». Большинство событий будут транслироваться в онлайн.

«Кoнференция o книге без текста, прoграмма Fellowship для специалистoв книгoиздания, три насыщенных дня Illustrators Survival Corner для иллюстратoрoв — все этo ждет пoсетителей ярмарки. В дoпoлнение мы пoдгoтoвили нескoлькo прoектoв, пoсвященных рoссийскoй твoрческoй среде: три выставки сoвременных иллюстратoрoв, арт-резиденцию, два дня лекций и презентаций всегo актуальнoгo в мире иллюстрации, маркет и мнoгoе другoе», — сообщают организаторы.