На ВДНХ нашли историческую вывеску 1954 года

Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы

В ходе реставрации павильона № 8 планировалось восстановить первоначальную вывеску по архивным фотографиям. При демонтаже старых конструкций под ними нашли вывеску «Юные натуралисты и техники» 1959 года.

Уже под этой вывеской оказалась вывеска «Юные натуралисты», украшавшая фасад здания с 1954 по 1959 год. По мнению экспертов, эта надпись была самой первой размещена на павильоне.

«Ее уберегло то, что более 60 лет назад работы по ремонту и переименованию павильона велись в спешке. Рабочие ничего не демонтировали, а просто закрыли часть фасада панелями, на которых установили новое название. В 1990-е годы скрыли и эту вывеску», – говорится в сообщении.

Теперь подлинная деталь памятника, бывшая скрытой от человеческих глаз более 60 лет, будет аккуратно расчищена и укреплена на своем месте, пояснил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Павильон № 8, посвященный юннатам, был сооружен в 1952–1954 годах. Реставрация исторического здания является частью масштабного проекта по возрождению ВДНХ, начавшегося в 2014 году.