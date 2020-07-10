Президент Франции призвал восстановить Нотр-Дам в изначальном виде

Речь прежде всего идет о сгоревшем шпиле собора, передает агентство France Presse.

Такое решение Макрон принял после ознакомления с отчетом специалистов по реконструкции, обнародованным на заседании Национальной комиссии по наследию и архитектуре (CNPA).

В своем обращении французский лидер заявил, что полностью доверяет экспертам и одобряет проект восстановления собора, представленный главным архитектором Филиппом Вильневом. Проект предусматривает восстановление Нотр-Дама в своем первозданном виде.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля 2019 года и продолжался около 12 часов. Огонь уничтожил две трети кровли собора, его внутреннее убранство, часы и шпиль.

Анализируя возможные пути реставрации, президент Франции выступил с предложением придать шпилю собора вид «в духе современной архитектуры». Однако эта идея вызвала критику архитекторов и гражданского общества.