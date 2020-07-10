Музей на Поклонной горе покажет спектакль «Молодая гвардия» из Хмеймима

Об этом сообщил ТАСС директор театра Борис Гунин.

Представлять постановку будет Владимирский академический театр драмы в День окончания Второй мировой войны 3 сентября. Спектакль был единственным, показанным на российской военной авиабазе Хмеймим в Сирии.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе дня воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

«Третьего сентября мы будем играть "Молодую гвардию" в музее на Поклонной горе в связи с окончанием Второй мировой войны. Он будет показан как спектакль, который проехал по всей стране – от Кронштадта до Владивостока, был показан на авиабазе Хмеймим в Сирии. Мы единственный театр, который прилетел на эту базу и показал свой спектакль, кроме того, в 2019 этом году мы получили за эту работу премию Минобороны РФ в номинации "Театральное искусство»,– рассказал директор театра.

Гастроли Владимирского академического театра драмы прошли на территории группировки войск ВС РФ в Сирии 17-18 февраля 2019 года. Спектакль был тепло принят командованием и личным составом группировки, коллективу была объявлена благодарность за поддержание боевого духа военнослужащих.