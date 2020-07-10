Улитки разочаровали исследователей гигантского геоглифа в Британии

Новое исследование опровергло версию о доисторическом происхождении «Великана из Серн-Эббаса», пишет ВВС.

До сих пор ученые не могли установить возраст геоглифа, известного под этим именем и изображающего великана с суковатой дубиной. По мнению некоторых археологов, фигура могла датироваться доисторическими временами. Другие полагали, что фигура была создана во времена Римской империи.

Однако раковины улиток, найденные в образцах грунта из геоглифа, позволили ученым сделать вывод, что геоглиф может датироваться средними веками.

Как заявили археологи Мартин Папворт и Майк Аллен, в грунте на поверхности геоглифа не были найдены раковины двух видов улиток, появившихся в Британии в римский период. Зато были зафиксированы более поздние виды, впервые появившиеся в стране в средневековый период между XIII и XIV веками.

«Они прибыли сюда случайно, вероятно, в соломе и сене, которые использовались как упаковка для товаров с континента», – пояснил Аллен. «К сожалению, это показывает, что великан вряд ли был доисторическим или римским. Скорее всего, он датируется средневековым временем», - подчеркнул ученый.