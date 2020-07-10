Крымский форум «Таврида» откроет первую очную смену 10 июля

Участниками станут 100 человек из 85 регионов, сообщили в пресс-службе форума.

Первая очная смена соберет тех, кто несколько месяцев помогал команде «Тавриды» вести культурные мероприятия по всей стране, представляя ее в регионах России. Торжественная церемония состоится в бухте Капсель, говорится в сообщении.

Первая творческая антишкола пройдет с 10 по 15 июля, рассказали в пресс-службе форума.

Форум «Таврида» впервые состоялся в Крыму в 2015 году, за минувшие годы став одной из наиболее крупных и популярных площадок для творческой молодежи в России. Начиная с прошлого года, форум проводится около Судака.

В это время бухте Капсель строится арт-резиденция «Таврида», представляющая собой комплекс с капитальными зданиями. Через несколько лет это позволит проводить мероприятия в любое время года, говорится в сообщении.