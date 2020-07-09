В Москве завершили реставрацию декоративных элементов гостиницы «Пекин»

Об этом сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, особое внимание специалисты уделили сохранению скульптур колхозницы, защитника, учительницы и рабочего. Рабочие очистили их от слоев краски, нанесенных за годы бытования, заштукатурили трещины и сколы, обработали поверхности скульптур специальными защитными составами.

В течение четырех месяцев реставраторы работали над тем, чтобы вернуть исторический облик четырем скульптурам, 12 пинаклям, четырем декоративным панно с изображениями достопримечательностей Москвы, ограждениям с балясинами, металлическим решеткам и шпилю, украшающим башню гостиницы, цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Здание гостиницы «Пекин» было воздвигнуто в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина. Объект расположен на углу Большой Садовой улицы и Тверской улицы, ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.