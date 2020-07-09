В Казахстане нашли могилу кошки, похороненной хозяином более 1 тыс. лет назад

Описание находки опубликовал научный журнал Scientific Reports.

В ходе раскопок на юге Казахстана специалисты обнаружили останки кошки, бывшей домашним животным местных кочевников задолго до распространения сельского хозяйства в степях Средней Азии.

«Кошка пережила несколько переломов, но выжила. Судя по концентрации изотопов в ее костях, ее диета была значительно лучше, чем у местных собак. Вдобавок в последние годы жизни ее явно кормили люди, так как на тот момент животное потеряло почти все зубы», – рассказала археолог немецкого Галле-Виттенбергского университета Эшли Гаруда.

По мнению ученых, кошка появилась у кочевников VIII века в ходе их общения с народами, пользовавшимися Великим шелковым путем, по которому передавались различные экспортные товары. Ученые полагают, что огузы могли заметить кошку как экзотическое животное во время одного из своих визитов в города соседей или контактов с торговцами, купить его и держать в своем доме как диковинку. Однако после того, как люди заметили наклонности кошки в истреблении грызунов, опасных для хозяйства аграрных культур, их разведение могло начаться сознательно в рамках экономической стратегии, говорится в исследовании.

В любом случае найденное погребение говорит о том, что культурный обмен в Средней Азии начался гораздо раньше, чем считалось до сих пор, и был более интенсивным, заключает Эшли Гаруда.