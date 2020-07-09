Об этом сообщил представитель международной структуры в разговоре с ТАСС.

По его словам, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не планирует закрывать программу, регламентирующую деятельность Послов доброй воли. Ранее такая информация появилась в СМИ.

«Прoграмма Пoслoв дoбрoй вoли и Артистoв за мир не oтменена. Напрoтив, Испoлнительный сoвет пoпрoсил ЮНЕСКO ее рефoрмирoвать, с тем чтoбы укрепить ее, сделать бoлее эффективнoй и сooтветствующей принципам Oрганизации Oбъединенных Наций. Речь, в частнoсти, идет o сoздании двухлетних мандатoв, вoзoбнoвляемых пoсле сooтветствующей oценки», – рассказал представитель организации.

В штабе напомнили, что послы доброй воли ЮНЕСКО – группа выдающихся общественных деятелей, приверженных идеалам организации, которые способствуют расширению и успеху ее миссии, посвящая свои таланты и влияние привлечению внимания общественности к деятельности организации. В разные годы звания были удостоены дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, журналист, президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко, певицы Зара и Алсу и другие.