Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае

Мультсериал выйдет на русском и китайском языках, сообщили в пресс-службе группы «Рики».

Крупнейшая китайская видеокорпорация приобрела эксклюзивные права на показ четвертого сезона «Фиксиков», говорится в сообщении.

Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020-2022 году.

Впервые Tencent показала «Фиксиков» в 2015 году. На данный момент общее число просмотров мультсериала на китайских онлайн-платформах преодолело планку 13 млрд, только на Tencent Video – 6,4 млрд. Мультфильм показывают и на основном детском китайском телеканале CCTV Kids.

По заказу Tencent компания Hebei TV запустит для китайских зрителейновое научно-популярное детское игровое телешоу «Фиксилаб» с участием героев мультфильма. Планируется, что выпуск будет состоять из 26 эпизодов по 15 минут каждый.