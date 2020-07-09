Британец с металлоискателем нашел печать римского папы 1243 года

О находке сообщает The Catholic Universe.

Открытие сделал археолог-любитель Энди Бассет, при помощи металлодетектора нашедший на вспаханном поле печать папы римского. Возраст находки, по мнению экспертов, составляет около 700 лет.

Находка уже осмотрена и оценена экспертами Британского музея, которые официально зарегистрировали ее.

Артефакт был обнаружен на пашне в графстве Шропшир. Как говорится в сообщении, он стал юбилейным 1,5-миллионным археологическим объектом, найденный на территории Британии археологами-любителями. По «Закону о сокровищах» 1996 года такие искатели обязаны сообщать обо всех своих находках местному коронеру.

Свинцовая печать дошла до наших дней в превосходном хорошем состоянии. По словам специалистов, она принадлежала папе римскому Иннокентию IV, чье папство началось в 1243 году. Печать могла оказаться в Шропшире вследствие того, что папа пытался получить поддержку короля Генриха III в его притязаниях на Сицилию. По другой версии, папа мог послать письмо со своей печатью некоему богатому и влиятельному человеку, который мог пожертвовать Церкви большое количество денег в обмен на спасение своей души.

Ранее Британский музей и журнал BBC History Magazine опубликовали топ-10 самых важных открытий, сделанных археологами-любителями в последние 23 года. В него включены золотой кубок Ринглера, 2581 монета из клада Чу Вэлли, а также Стаффордширский клад – самый большой клад предметов из англосаксонского золота.