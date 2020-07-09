Российский национальный музей музыки снова откроется для посетителей 10 июля

Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Команда музея с нетерпением ждет нашей новой встречи с посетителями. Мы понимаем, что сегодня безопасность и здоровье гостей является одним из важнейших приоритетов всех учреждений культуры. Специально для этого мы подготовили ряд временных правил и убедительно просим каждого соблюдать их. До встречи в музее», – цитирует пресс-служба слова гендиректора музея Михаила Брызгалова.

Для посещения культурного учреждения введен ряд временных правил. В частности, требуется заранее купить электронный билет на конкретные дату и время на официальном сайте www.music-museum.ru.

Сейчас действуют ограничения по количеству людей, которые могут одновременно находиться в музее, поэтому посетителей просят не опаздывать к назначенному времени, так как вход осуществляется строго по сеансам. При посещении музея необходимо использовать маску, после контакта с поверхностями рекомендуется мыть руки или пользоваться антисептиком. При входе в музей у каждого посетителя бесконтактно проверяется температура тела. Если посетители плохо себя чувствуют, рекомендуется перенести свой визит и остаться дома. Для безопасности необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В остальном действуют обычные правила посещения музея, говорится в сообщении.