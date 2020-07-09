Исаакиевский собор Санкт-Петербурга откроется для публики 19 июля

Об этом сообщила пресс-служба собора.

Входящий в музейный комплекс собор Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови) откроется через несколько дней после этого, 23 июля.

12 июля откроется часовня-музей, 16 июля — колоннада Исаакиевского собора, говорится в сообщении.

После выхода из карантина посетителям собора нужно будет носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, смотрители будут следить за разведением потоков посетителей, чтобы они не пересекались друг с другом.

Допуск посетителей на объекты Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» был прекращен 28 марта вследствие ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Регулярные богослужения с прихожанами в Исаакиевском соборе не проводились также с 28 марта.