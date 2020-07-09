Московские кинотеатры и концертные залы откроются с 1 августа

09.07.2020
При этом в отношении работы учреждений действует ряд ограничений.
«Разрешается вoзoбнoвить рабoту театрoв, кинoтеатрoв и кoнцертных залoв, в кoтoрых имеется не бoлее 3 тыс. пoсадoчных мест и с услoвием запoлнения зрительнoгo зала не бoлее чем на 50%», — говорится в сообщении мэра.
Кроме того, по решению правительства Москвы с 1 августа трибуны спортивных мероприятий разрешат заполнять наполовину вместо 10%.
С 13 июля в Москве возобновят свою работу аттракционы, будут сняты ограничения на посещение культурных центров, парков, кружков и секций, а также дискотек. Число посетителей при этом не должно превышать 50% полной вместимости площадок.
Новый этап ослаблений связан с продолжением отступления пандемии, пояснил Собянин. «По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раза. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза», — сообщил он.