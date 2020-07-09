Исторический музей оцифровал и выложил в Сеть пятую часть своих коллекций

Более миллиона артефактов из собрания музея теперь в открытом доступе, сообщила пресс-служба ГИМ.

Исторический музей ведет планомерную работу над оцифровкой и публикацией своих коллекций. На сегодняшний день количество изображений музейных предметов и экспонатов, выложенных в открытый доступ, достигло 1 миллиона, говорится в сообщении.

«Подготовка предметов к публикации – трудоемкий процесс, в котором участвует не один специалист. Сначала хранитель вносит в базу данных информацию о музейном предмете или актуализирует уже имеющиеся сведения. После этого происходит оцифровка памятника, которая имеет свои сложности, особенно если предмет имеет большой размер или вес, как например, ковер или сундук. Оцифровка коллекций нескольких отделов музея уже завершена, в других – работы продолжаются, но в ближайшие годы мы планируем выложить в открытый доступ всю пятимиллионную коллекцию музея», – цитирует пресс-служба слова директора Исторического музея Алексея Левыкина.

Сейчас на сайте музея в разделе «Электронный каталог» https://catalog.shm.ru полностью доступно собрание фонда «Драгоценных металлов» и почти все памятники, хранящиеся в «Фонде музея Ленина». Целиком оцифрованы и ждут публикации коллекции отделов «Металла», «Оружия» и «Керамики и стекла».

Чтобы посетителю было удобно ориентироваться в постоянно пополняющемся предметном каталоге, на странице сайта ведутся работы по улучшению навигации и оптимизации поисковых запросов. Для этого помимо стандартной строки поиска были добавлены разделы «Персоналии» и «Исторические события». Кроме того, в базу данных постепенно вводятся «ключевые слова», которые будут отображаться в карточках предметов в виде «тегов» и увеличивать возможности поиска.