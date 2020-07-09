В рамках проекта «Культура для школьников» стартовала акция «Кинолето»

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Акция организована ведомством совместно с Минпросвещения России. Формат проекта сочетает в себе образовательный и развлекательный компоненты, что особенно актуально во время летних каникул, говорится в сообщении.

«Дети пoлучат базoвые знания oб истoрии рoссийскoгo кинематoграфа, деятелях кинo, а также научатся анализирoвать и делиться впечатлениями oб увиденнoм», – цитирует пресс-служба слова замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.

В рамках проекта дети смогут стать участниками еженедельных летних киносмотров и обсуждений кинокартин с участием родителей или педагогов. Специальные видеообращения к акции записали деятели культуры, искусства и спорта – Владимир Машков, Сергей Жигунов, Нюша, Светлана Хоркина. В них они поделились со школьниками впечатлениями о фильмах золотого фонда России и своими воспоминаниями об участии в съемках.

Программа фильмов подобрана с учетом интересов детей, а также их возраста. В нее вошли 24 фильма, в том числе такие известные советские ленты, как «Королевство кривых зеркал», «Чучело», а также современные картины – «Легенда № 17» и «Движение вверх».