Эрмитаж начал продажу онлайн-билетов

Об этом сообщила пресс-служба музея.

Продажу электронных входных билетов начинается с 9 июля 2020 года. Государственный Эрмитаж готовится к открытию музея для посещения индивидуальными посетителями.

На новом сайте музея доступны для приобретения билеты в Главный музейный комплекс и Главный Штаб, которые откроются для посетителей с 15 июля 2020 года. Другие экспозиционные комплексы откроются позднее, ориентировочно – с 1 августа.

Кроме того, сообщается в релизе, Государственный Эрмитаж вводит для посетителей временные правила приема. В соответствии с ними билеты для визита в музей можно приобрести онлайн только на определенные сеансы и маршруты.

Такие меры, полагают в музее, позволят распределить потоки людей и обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность как для посетителей, так и для сотрудников музея.