«Одноклассники» отметят 160-летие Чехова серией прямых эфиров «Читай дом»

Проект будет запущен совместно с фестивалем экранизаций «Читка», сообщает пресс-служба соцсети.

В рамках акции актеры театра и кино будут читать такие произведения Антона Чехова, как «От нечего делать», «Жалобная книга», «Толстый и тонкий», «Аптекарша», «Вишневый сад» и другие. В проекте примут участие такие артисты, как Алена Бабенко, Анна Банщикова, Любовь Толкалина, Егор Бероев, Юлия Пересильд и другие.

Первая трансляция чтений стартует 8 июля в 19:00 по московскому времени в приложении OK Live, а также в официальной группе проекта в «Одноклассниках». Другие трансляции пройдут в то же время 15, 22 и 29 июля.

Первый в России фестиваль экранизаций «Читка» прошел в Москве 20-23 июня 2019 года. Идею проведения форума поддержали Департамент кинематографии Минкультуры РФ, Роспечать и Департамент культуры Москвы.