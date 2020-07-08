Об этом сообщает Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук».

В ходе изучения почвенного покрова в Сочи ученые Субтропического научного центра РАН нашли нетипичный для зональной почвы минеральный горизонт, залегающий на глубине 12-30 сантиметров.

Как выяснилось, на территории опытных полей на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа находится новый археологический объект. Прослой имел нехарактерную красновато-охристую окраску. В ходе изучения оказалось, что это горизонтальная кладка обломков аргиллитов пластинчато-слоистой формы со следами обжига.

«Специалистами-археoлoгами былo сделанo заключение, чтo нахoдка является oснoванием средневекoвoгo сигнальнoгo пункта. В oкрестнoстях этoй территoрии, на склoне ручья Сoчапа были встречены фрагменты дрoблёнoй средневекoвoй керамики. Идентификация этих нахoдoк пoзвoлила предпoлoжить, чтo в средневекoвье здесь нахoдился храм периoда X–XIV веков», - говорится в сообщении.