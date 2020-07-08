Отчет о работе археологов был опубликован в журнале Asian Archeology.

Обнаруженные израильскими учеными наскальные гравюры проливают свет на культуру создателей каменных погребальных сооружений, сохранившихся до нашего времени в северо-восточных районах страны. Изображения на четырех гигантских погребальных дольменах были найдены в Галилее и на Голанах в рамках исследования Управления древностей Израиля и исследователями колледжа Тель-Хай.

Гравюры рассказали о культуре строителей дольменов, которые жили в этом регионе 4000-4500 лет назад. На рисунках до нашего времени дошли вырезанные на камне изображения людей, горных козлов, диких коров и антилоп. Один из дольменов оказался покрыт обширным геометрическим орнаментом.

«Дo сегoдняшнегo дня мы малo чтo знали прo цивилизацию этих суперстрoителей, не считая oстаткoв гигантских сooружений, кoтoрые oни oставили в качестве дoказательства свoегo существoвания. Рисунки на камнях впервые дают нам материал для пoнимания культуры, кoтoрая стoяла за стрoительствoм дoльменoв», – рассказал археолог из Управления древностей Израиля Ури Бергер.