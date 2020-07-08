Об этом говорится в сообщении в официальном блоге Google.

В рамках акции все желающие смогут запечатлеть на видео фрагмент из своей жизни 25 июля 2020 года и затем загрузить его как материал для фильма до 2 августа. Продюсером фильма выступит Ридли Скотт, режиссером – Кевин Макдональд.

Видеоролики пользователей YouTube должны рассказывать об одном дне жизни людей на Земле.

«Этo мoгут быть кадры из пoвседневнoй жизни или видеo o важнoм сoбытии, например, свадьбе или переезде. Вы мoжете пoказать, как пандемия изменила наш мир: расскажите o тoм, как прoвoдите время дoма или как ваша жизнь вoзвращается в привычнoе руслo. Прoстo пoкажите, как вы прoвели 25 июля 2020 гoда», – говорится в сообщении.

Пользователи Сети должны загрузить видеоролик на сайт до 2 августа. После этого команда из 30 человек займется модерацией и переводом видео. Премьера фильма состоится в 2021 году в рамках кинофестиваля Sundance, а также на бесплатной платформе YouTube Originals.