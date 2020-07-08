Археологи опровергли версию о водной доставке каменных глыб для создания Стоунхенджа

Блоки голубого камня доставлялись по суше, а не по воде, как считалось ранее.

Неолитический комплекс Стоунхенджа состоит из двух групп камней. Одни из них, серо-зеленые, находятся в центре и сделаны из песчаника сарсена. Голубые и пурпурно-зеленые алтарные камни в основном состоят из блоков магматических пород риолита и долерита.

Ученым известно, что сарсены были взяты из каменоломен, которые находятся в 30 километрах от памятника. Однако происхождение «голубых камней» оставалась неясным.

Как предполагает популярная теория, алтарный камень был привезен древними людьми с побережья Пемброкшира в Милфорд-Хейвен, затем блоки переплавили вверх по Бристольскому каналу. Однако очередной анализ возраста и минерального состава главного алтарного камня и его предполагаемого источника показал их несовпадение.

Теперь ученые склоняются к версии, что алтарный камень был привезен с востока из города Абергавенни на границе Англии и Уэльса по суше. В своем исследовании археолог Роб Иксер и его коллеги исследовали как алтарный камень, так и песчаники в Милфорд-Хейвене с помощью рентгеновской спектроскопии.

Результаты показывают, что алтарный камень не мог быть получен из песчаников в Милфорд-Хейвене. «Теперь наша задача состоит в том, чтобы найти настоящий источник алтарного камня», – отметили ученые.