Русский музей распродал билеты до конца июля

Об этом сообщила замгендиректора Русского музея по развитию и связям с общественностью Анна Цветкова.

Заявление было сделано в ходе открытия для посетителей Михайловского сада. По словам Цветковой, предварительная продажа электронных билетов в музей началась до открытия музейных экспозиций.

«Мы открыли продажу электронных билетов в Михайловский дворец и корпус Бенуа, и до конца июля на сеансы билеты распроданы», – сказала Цветкова. По ее словам, во дворцы будут допускать 10 человек каждые 20 минут, предусмотрено также экскурсионное обслуживание групп численностью до пяти человек.

Билеты будут продаваться онлайн, кроме льготных, которые можно будет купить в кассе.

Русский музей и другие федеральные учреждения культуры был закрыт для посетителей с 17 марта вследствие ограничений из-за пандемии коронавируса. Генеральный директор музея Владимир Гусев уточнил, что залы будут поэтапно открываться с 15 июля.