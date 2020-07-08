Волгоградский фестиваль ParkSeason Fest перенесен на следующий год

Решение принято в связи с пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе областной мэрии.

Развлекательно-музыкальный фестиваль ParkSeason Fest считается одним из самых крупных на юге России. Из-за ситуации с коронавирусом он перенесен с августа этого года на май 2021 года.

Перенос фестиваля на следующий год позволит провести его в изначально запланированном масштабе, отмечается в сообщении. Все между администрацией Волгограда и оргкомитетом фестиваля остаются в силе, подчеркнули в мэрии.

Решение было вызвано стремлением сохранить формат и концепцию культурно-массового мероприятия, говорится в сообщении. Организаторы согласовали новую дату с хэдлайнерами фестиваля, среди которых группы «Мумий Тролль», Guano Apes, «Сплин» и Bomfunk MC"s.

Приглашенные на фестиваль музыканты выступят на трех площадках, в том числе на главной сцене «Волгоград Арены». Посетители смотра смогут также поучаствовать в различных мастер-классах и спортивных соревнованиях, пообщаться со знаменитостями и взять у них автограф.