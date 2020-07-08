Адвокат председателя РСП обвинил «Региональный банк развития» в мошенничестве

По словам Андрея Савина, экс-руководство ПАО «Региональный банк развития» занималось махинациями.

Во вторник, 8 июля Пресненский суд Москвы взыскал с гендиректора общероссийской общественной организации «Российский союз правообладателей» (РСП) Андрея Кричевского в пользу ПАО «Региональный банк развития» задолженность по кредиту в размере около 61 млн рублей.

Из материалов дела следует, что в 2015 году Кричевский в должности первого заместителя гендиректора РСП якобы оформил в банке многомиллионный кредит. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Представляющий интересы Кричевского в суде адвокат Андрей Савин заявил «Культуре», что его подзащитный не признает решение суда, так как бывшее руководство банка осуществляло махинации, в частности оформление кредитов под скрытые завышенные проценты.

«С решением суда мы не согласны. Настоящее судебное разбирательство идет по делу неоднозначного характера. На наш взгляд, ключевой спор связан с выявленными мошенническими действиями бывшего руководства банка, которое массово занималось фальсификацией кредитных договоров и оформлением займов под скрытые завышенные проценты. Отзыв лицензии банка не дал мошенникам возможности осуществить свой преступный замысел. И в настоящее время их деятельность является предметом расследования со стороны правоохранительных органов. На данный момент мы планируем готовить апелляционную жалобу на решение суда и требовать проведения высококвалифицированной экспертизы. Важно отметить, что в исходных исковых документах речь идет о якобы кредитном займе в размере 25 млн рублей и 35% годовых», – заявил адвокат.