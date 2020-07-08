KGallery представит выставку художественных произведений рок-легенды Виктора Цоя

Виктор Цой. Автопортрет. 1988. Бумага, фломастеры. 33 x 24

Об этом сообщила пресс-служба галереи.

Впервые в пространстве галереи будут показаны ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы Виктора Цоя 1987–1990 годов, а также авторские полароиды и личные вещи художника из коллекции Натальи Разлоговой. Событие станет тизером к запланированной в Москве на 2021 год масштабной выставке-байопику «Виктор Цой: путь героя», над которой в данный момент ведут работу правообладатели и наследники Цоя.

«1987–1990 годы были для Виктора Цоя исключительно успешными. В это время он достиг статуса суперзвезды и в рок-музыке, и в кинематографе, а также полностью обрел себя как поэт и композитор. Но мало кто знает, что эти же годы были необыкновенно плодотворными и по части изобразительного искусства: в отличие от других достижений революционная роль Цоя в области графики и живописи всегда оставалась за кадром, но была отправной точкой для развития современного ему нонконформизма – вопреки расхожему мнению об обратных влияниях», – говорите в релизе галереи.

На экспозиции будут представлены все работы, которыми Цой украшал стены обыкновенной московской квартиры, создавая собственное виртуальное пространство. Произведения отражают суть его творческого самовыражения и самобытного художественного дара. Зрители увидят около сотни произведений, которые включают живопись, графику, авторские полароиды, а также ранее не выставлявшиеся личные вещи Виктора Цоя.

Выставка приурочена к важной дате – 30-й годовщине со дня трагической смерти Виктора Цоя, погибшего 15 августа 1990 года в автокатастрофе.