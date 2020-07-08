Sony Pictures выпустит премьеру фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Фильм выйдет на экраны в 2021 году, сообщили в пресс-службе кинокомпании.

Фильм снят Кириллом Серебренниковым по одноименному роману Алексея Сальникова. Съемки картины завершились в январе 2020 года, отмечается в сообщении.

В фильме снимались такие актеры, как Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Александр Ильин-младший, Юрий Борисов, Тимофей Трибунцев, Иван Дорн, Семен Штейнберг, Георгий Кудренко, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, Юлия Ауг, Николай Коляда, Елена Морозова, Владислав Семилетков и другие.

Роман был опубликован в 2016 году, став победителем ряда российских книжных фестивалей и литературных премий. Книга удостоена премии «Национальный бестселлер», а также приза критического жюри премии «Нос».

Сюжет книги строится вокруг семьи Петровых, муж в которой работает автослесарем, жена – библиотекарем. Хотя у них общий ребенок, вместе они не живут. Однако, когда оба заболевают гриппом, их жизнь оказывается полной фантастики и сюрреализма.