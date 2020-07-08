«Большие гастроли – онлайн» продолжит «Дон Кихот» Екатеринбургского театра кукол

Трансляция прямого эфира из театра пройдет 8 июля в 19.00, сообщает пресс-служба проекта.

Спектакль является номинантом премии «Золотая маска» – 2019. Жюри отметило постановку в номинациях Куклы/Спектакль и Куклы/Работа художника.

Постановка основана на романе испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры, написанном 415 лет назад. Преимущественно задействован его второй том, в котором хитроумный идальго продолжает свои героические скитания, доходя до самой смерти.

Основной упор в спектакле делается на создание и выстраивание визуальных рядов: куклы разных масштабов и систем, сложные механические конструкции и декорации, световые эффекты. Истории о любви, дружбе, войне и смерти рассказываются каждая внутри отдельной сцены-эпизода-номера. «Дон Кихот» – это сны, мечты, фантазии, тонкая игра, говорится в сообщении.

«Герои книги Сервантеса уже давно существуют как мифологические образы, известные каждому и без чтения первоисточника. Но, возможно, спектакль Екатеринбургского театра кукол вдохновит зрителя на более тесное знакомство с рыцарем печального образа», – отмечается в описании постановки.

Режиссер и художник – Виктор Плотников. Музыкальное оформление и аранжировки – Кирилл Лихин.

Песни для спектакля созданы на основе произведений Augustin Lara, Dolores Duran, Osvaldo Farres, Jacques Brel, Axel Krygier, Chico Trujillo, Don Barbetta y los Limones cidos.

Спектакль – лауреат IX Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в номинации Гран-при и обладатель Специального диплома фестиваля «За актерский дуэт» (Алла Антипова и Герман Варфоломеев).

Лауреат областного фестиваля «Браво!» в номинациях «Лучший художник в театре кукол» и «Лучший актерский дуэт в театре кукол». Дипломант «Областной газеты» за лучший спектакль «Браво! – 2018». Лауреат VI Международного фестиваля театров кукол «В гостях у Арлекина» в номинациях «Лучшее художественное оформление спектакля» и «За лучшую режиссуру».

Премьера состоялась 1 марта 2018 года. Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут.