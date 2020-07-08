Меценат Филатов предложил США продать ему спорный памятник Баранову на Аляске

Об этом пишет The Art Newspaper Russia.

Кроме того, Фонд Андрея Филатова Art Russe предложил продать ему статую бывшего президента США Теодора Рузвельта в Нью-Йорке.

Сноса двух памятников требуют участники протестов, которые призывают избавиться от символов расизма и колониализма. Представители фонда Art Russe, штаб-квартира которого находится в Лондоне, рассказали о том, что направили официальные запросы властям Нью-Йорка и Ситки (Аляска).

Активисты на Аляске требуют, чтобы памятник главе российской торговой компании и правителю региона перенесли на менее видное место. По их словам, Александр Баранов был среди тех, на ком лежит ответственность за геноцид коренного населения Аляски.

Статуя Баранова была установлена в 1980-е годы по заказу местных филантропов. «Это прежде всего сохранение памяти государственных деятелей, повлиявших на историю России, на развитие ее экономики и государственности», — заявил Филатов.

Меценат подчеркнул роль Баранова в установлении торговых связей с Китаем и Америкой, а также посредничество Рузвельта в переговорах, которые привели к Портсмутскому мирному договору 1905 года, положившему конец Русско-японской войне на условиях, более выгодных для России.