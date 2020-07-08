Сотрудники The Metropolitan Museum of Art потребовали признать наличие в музее расизма

Таким образом они поддержали акцию Black Lives Matter , сообщает Observer.

Требование содержится в письме, которое сотрудники Музея Метрополитен направили руководству, присоединившись к требованиям служащих других американских музеев. В обращении говорится о необходимости признать наличие в музее признаков «превосходства белых и системного расизма».

Письмо американских музейщиков стало ответом на пост, опубликованный в Instagram руководителем отдела европейской живописи музея Китом Кристиансеном. В нем он посетовал на неоднократно случавшиеся в истории культуры случаи потери великих произведений искусства из-за того, что определенные силы «желали избавиться от прошлого».

Публикация вызвала скандал после того, правозащитная группа Art + Museum Transparency обвинила Кристиансена в том, что он приравнял активистов #BLM к фанатикам. В свою очередь, Кристиансен извинился и удалил свою публикацию.