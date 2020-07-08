«Машина времени» выступит на парковке в «Лужниках»

Об этом сообщает пресс-служба концертного агентства.

Выступление корифеев российского рока состоится 19 июля в рамках серии летних живых концертов Live&Drive, говорится в сообщении. Концерт станет закрытием серии.

«Третий уикенд Live&Drive откроет Диана Арбенина. Ночные Снайперы – 17 июля, 18 июля его продолжит Баста, а 19 июля закроет «Машина времени», – говорится в сообщении.

Сейчас музыканты группы записывают новый альбом. Гости «Лужников» наверняка услышат новые композиции, пообещали в агентстве.

Live&Drive – серия летних живых концертов, в ходе которых артисты выступают на сцене перед зрителями внутри своих автомобилей. Это позволяет соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми.