Самой любимой литературной парой россиян оказались Мастер и Маргарита

Об этом свидетельствуют данные книжного сервиса MyBook.

Кроме того, тройку лидеров составили Ассоль и Грей из «Алых парусов», а также герои романа «Два капитана» Александр Григорьев и Екатерина Татаринова.

Перед Днем семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля, сервис провел опрос своих подписчиков с целью выяснить, влияют ли книги отечественных писателей на представление граждан о семейных ценностях, а также какие литературные пары пользуются у них наибольшей популярностью.

Более 76% респондентов отметили, что литература должна закладывать основы семейных ценностей. Более 60% считают, что их представление о семье и браке во многом сложилось под влиянием книг.

«На первом месте среди самых популярных пар из отечественных произведений оказались герои культового романа Михаила Булгакова – Мастер и Маргарита, на втором месте – сказочные персонажи повести Александра Грина "Алые паруса" Ассоль и Грей, на третьем месте – Александр Григорьев и Екатерина Татаринова, чьи взаимоотношения описаны в книге Вениамина Каверина "Два капитана"», – рассказали РИА Новости в сервисе.