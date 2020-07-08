В «Царском Селе» при вскрытии полов нашли голову атланта времен Растрелли

О находке сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Открытие было сделано в Александровском дворце, где сейчас ведется масштабная реставрация. При вскрытии полов в одном из служебных помещений, находящемся в центральной части здания, мастера обнаружили гипсовую голову атланта – одного из тех, которые «держат небо» у фасадов Екатерининского дворца.

Предположительно, голова попала туда при переоборудовании Александровского дворца в 1949 году для военного ведомства. В это же время на фасаде Екатерининского дворца велись работы по реставрации сильно пострадавших во время Великой Отечественной войны фигур атлантов. Особенно поврежденные части скульптур, в основном головы, плечи, руки, заменяли на более долговечные детали из цемента на металлической арматуре.

Реставраторы бережно расчистили найденный фрагмент и даже обнаружили на нём остатки позолоты. По пластике, габаритам, материалу исполнения и в первую очередь по сохранившимся фрагментам золочения стало понятно, что этот юноша создан во времена Растрелли, что, конечно, делает эту находку чрезвычайно ценной для музея.

«Атланты – эффектное, но очень уязвимое украшение фасада. Они сильно выступают за плоскость фасада, поэтому больше всего страдают от нашего климата, дождей и наледи. Музей регулярно реставрирует поврежденные скульптуры, и сейчас мы как раз находимся в поисках наиболее сохранившейся модели для последующей реставрации всех атлантов. Так что находка пришлась как нельзя кстати», – рассказала заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по реставрации Наталья Кудрявцева.

Предполагается, что найденная голова станет эталонной моделью: с нее снимут форму и отольют в гипсе. Оригинал будет храниться в фондах музея.

Атланты – один из элементов декоративного оформления фасадов Екатерининского дворца, созданного Франческо Растрелли. Елизавета Петровна приказала позолотить весь декор, но в таком виде он просуществовал недолго, поскольку позолота быстро изнашивалась в суровом климате. Уже при Екатерине II из-за чрезвычайной дороговизны восстановительных работ по золочению было принято решение весь декор окрасить и более не золотить. Во время Великой Отечественной войны фасады Екатерининского дворца сильно пострадали.

Напомним, что реставрация церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца тоже сопровождалась интересными находками и открытиями. В алтарной части реставраторы обнаружили за обшивкой иконостаса аккуратно сложенные детали золоченого декора церкви (182 фрагмента). Скорее всего, в послевоенные годы это сделали сотрудники музея в надежде, что к возрождению интерьера рано или поздно приступят. Мастера провели кропотливую работу по идентификации этих деталей, чтобы выяснить их историческое месторасположение. Из 54 фрагментов золоченой резьбы собрали одну створку Царских врат. Радостным событием стало обнаружение в «кладе» двух ангелов, украшавших алтарную сень.