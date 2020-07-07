В России начался первый национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters призван стать площадкой соревнований молодых талантливых людей, работающих в творческих индустриях, говорится в сообщении.

В первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям, в числе которых оператор механики сцены, художник по костюмам, художник-аниматор, художник по свету, художник-оформитель, звукорежиссер, сценограф, художник по гриму, дизайнер звука в аудио-визуальных медиа, режиссер монтажа, дизайнер смешанной реальности, гейм-дизайнер, сценарист компьютерных игр, клипмейкер, веб-дизайнер и композитор-аранжировщик.

Уникальность чемпионата заключается в том, что ранее по ряду компетенций никогда не проводились конкурсы профессионального мастерства, говорится в сообщении.

К участию приглашаются претенденты в возрасте от 18 до 35 лет. При этом наличие образования по профилю компетенции не является обязательным.