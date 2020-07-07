Мацуев даст два концерта с участием зрителей

Об этом пианист написал в своем Instagram .

По его словам, два концерта с участием зрителей пройдут уже на этой неделе, 9 и 10 июля в Санкт-Петербурге в Мариинке-2. «Мы только что обговорили этот вопрос с маэстро Гергиевым, получено добро от Роспотребнадзора», – сообщил Мацуев.

Музыкант отметил, что не может судить о количестве зрителей, которым удастся попасть в зал. По его словам, все вопросы по организации нужно задать администрации Мариинского театра.

«Могу только сказать, что 9 июля я играю с оркестром Мариинского театра и маэстро Гергиевым. Все подробности можно будет уточнить на сайте Мариинского театра. И настроение самое потрясающее. Даже не верится. Держим кулаки. Скоро увидимся», – сообщил музыкант.